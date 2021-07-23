Способ выглядеть 10 лет моложе признали смертельно опасным

Любой человек, который хотя бы раз посещал солярий, имеет на 20 процентов больше шансов приобрести злокачественную меланому

Многодетная мать из Польши раскрыла способ выглядеть на 15 лет моложе и испугала врачей. Соответствующая история появилась на The Sun.

47-летняя Мэгги Сингх-Смочкевич (Maggie Singh-Smoczkiewicz) рассказала, что семь лет назад стала владелицей солярия и с тех пор загорает по 25 минут в день. По ее словам, это помогает ей выглядеть намного моложе. «Я думаю, что выгляжу потрясающе для своего возраста. Мне скоро 50 лет, но я легко сойду за 35-летнюю. Я считаю, это довольно неплохо для матери шестерых детей, которая работает сутки напролет», — подчеркнула героиня материала.

Узнав о польке, американский терапевт Кэрол Купер (Carol Cooper) объяснила, что длительное пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей смертельно опасно. По ее словам, любой человек, который хотя бы раз посещал солярий, имеет на 20 процентов больше шансов приобрести злокачественную меланому и заболеть раком кожи из-за изменений в структуре ДНК на клеточном уровне эпидермиса.

В свою очередь, Сингх-Смочкевич заверила, что не боится заболеть раком, потому что солнечные ванны делают ее счастливой. «Некоторые эксперты говорят, что солярий вреден для кожи, но я не видела никаких доказательств этому утверждению. Солярий помогает мне справиться с депрессией, связанной с разводом, смертью брата после войны в Афганистане и кончиной шурина от язвы желудка. Так что любые возможные проблемы со здоровьем, связанные с загаром, — наименьшая из моих забот», — заключила женщина.

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