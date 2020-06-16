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    Жизнь

    Юлия Санина восхитила сеть милыми фото с подросшим сыном

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    Юлия Санина с сыном - Юлия Санина восхитила сеть милыми фото с подросшим сыном
    Юлия Санина с сыном
    instagram.com/the_hardkis

    Певица показала, как мальчик катается на качелях

    Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как проводит время с четырехлетним сынишкой на детской площадке.

    На странице в Instagram знаменитость разместила несколько фото, на которых Даня катается на качелях. Мальчик искренне радовался развлечению и широко улыбался на камеру.

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    Юлия Санина восхитила сеть милыми фото с подросшим сыном
    Юлия Санина восхитила сеть милыми фото с подросшим сыном

    Со своей стороны, фолловеры Саниной отметили, что Даня – копия звездного папы Вала.

    «Пупс – копия папочки», «Маленький Вал», «Как подрос! Очень похож на Вала», «Ой, бедные девчонки будут! Какой же красавчик», - пишут восторженные поклонники.

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