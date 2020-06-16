Юлия Санина восхитила сеть милыми фото с подросшим сыном
Юлия Санина с сыном
instagram.com/the_hardkis
Певица показала, как мальчик катается на качелях
Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как проводит время с четырехлетним сынишкой на детской площадке.
На странице в Instagram знаменитость разместила несколько фото, на которых Даня катается на качелях. Мальчик искренне радовался развлечению и широко улыбался на камеру.
Со своей стороны, фолловеры Саниной отметили, что Даня – копия звездного папы Вала.
«Пупс – копия папочки», «Маленький Вал», «Как подрос! Очень похож на Вала», «Ой, бедные девчонки будут! Какой же красавчик», - пишут восторженные поклонники.