Могилу рэпера Децла сожгли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk умер 3 февраля этого года после концерта в Ижевске

На могилу артиста часто приходят фанатки, чтобы поставить свечи

Могилу Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище осквернили: неизвестные подожгли участок, где похоронен рэпер. По словам матери Децла, это случилось прямо на католическое рождество. Когда она пришла навестить сына, обнаружила обугленные крест и ограда. В администрации ей сообщили, что такое могли сделать фанатки артиста, которые приходят на могилу и ставят свечи, от которых могли случайно загореться венки и крест.

«Пошла разбираться в администрацию. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог произойти случайно, по неосторожности», - рассказывала мама артиста изданию Mash.

Напомним, 35-летний рэпер и музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk, скончался ночью 3 февраля этого года после концерта в Ижевске. Как рассказал концертный директор артиста, отыграв выступление, Кирилл пошел в гримерку, где ему стало плохо. Знакомые вызвали «скорую», но она успела лишь зафиксировать смерть от остановки сердца.