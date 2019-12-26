Автор знаменитой песни к сериалу «Друзья» Элли Уиллис скончалась



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Уиллис наиболее известна как одна из авторов композиции Iʼll Be There for You группы The Rembrandts

Женщина дважды становилась лауреатом «Грэмми

В США ушла из жизни композитор и автор песен Элли Уиллис. Ей было 72 года. Об этом сообщает Variety. Источник издания рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца.

Уиллис наиболее известна как одна из авторов композиции Iʼll Be There for You группы The Rembrandts, которая стала заставкой сериала «Друзья».

Также она писала песни для групп Pet Shop Boys, Earth, Wind & Fire и The Pointer Sisters.

Элли Уиллис дважды становилась лауреатом «Грэмми» — за мюзикл «Цветы лиловые полей» и саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз».