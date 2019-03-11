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    Жизнь

    Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике

    • Розсилка
    Регина Тодоренко - Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Регина Тодоренко
    instagram.com/reginatodorenko

    Пару месяцев назад известная телеведущая впервые стала мамой

    28-летняя Регина Тодорнеко улетела в Дубай. Впервые за три месяца после рождения сына телеведущая решилась на съемку в купальнике.

    Молодая мама и новорожденный малыш отправились в ОАЭ на съемки. Звезда «Орла и решки» призналась, что очень переживала, когда узнала, что ей придется демонстрировать тело в купальнике. Она не хотела показывать «дряблые ляжки и обвисший живот».

    Увидев свое отражение в купальнике, Регина была приятно удивлена. Она поняла, что за три месяца правильного питания, йоги, стресса и грудного вскармливания, ее фигура изменилась в лучшую сторону. Теперь Тодоренко почти довольна собой. Осталось поработать над прессом. «Если интересно, могу написать, чем питалась на протяжении 3-х месяцев», — сказала Тодоренко.

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    Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике
    instagram.com/reginatodorenko

    Пока идеальная форма не достигнута, создательница шоу «Пятница с Региной» в обычной жизни предпочитает носить свободную одежду. Это породило слухи о второй беременности жены Влада Топалова. 

    В свободное от работы время звезда наслаждается отдыхом. Ранее она написала, что в восторге от местного сервиса. «Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться», — поделилась эмоциями знаменитость. Она пообещала снять влог о поездке в этот город.

    Джерело: graziamagazine.ru

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