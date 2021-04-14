Мужчина бросил пить и кардинально преобразился. Смотрите, как он выглядит сейчас (фото)

Пост набрал более 100 тысяч положительных оценок всего за сутки

Пользователь Reddit под ником Rjm1230 показал кардинальные изменения во внешности, которые произошли с ним после отказа от алкоголя.

«Бросил пить год назад. Я никогда не думал, что смогу выложить этот пост. Но вот он! Жизнь не прекрасна, но, черт возьми, намного лучше!» — написал мужчина.

reddit.com/r/MadeMeSmile

Под сообщением Rjm1230 опубликовал фотографии с разницей в один год, на которых видно, как изменилось его лицо за прошедший период. На втором снимке заметно, что автор поста сильно похудел, а цвет его лица стал более здоровым. К тому же мужчина начал следить за своим внешним видом: сделал более современную прическу и стрижку бороды.

Пост набрал более 100 тысяч положительных оценок всего за сутки, а комментаторы похвалили его автора за силу воли и за новый образ.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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