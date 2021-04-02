Фото похудевших людей, которые мотивируют своим преображением

Собрали самые мотивирующие и преображения бывших толстячков

«На новогоднем корпоративе я поспорил с коллегой, что в 2020-м полностью преображу свою фигуру. Лучший спор в моей жизни»

Очень важно любить и принимать свое тело в любом виде, но также необходимо не забывать, что лишние килограммы несут дополнительную нагрузку на суставы, позвоночник и сердце. К тому же в большом весе сложно вести полноценный и активный образ жизни. К счастью, герои нашей подборки вовремя это осознали и полностью изменили свою жизнь, похудев на 20 и более килограммов.

Собрали самые мотивирующие и преображения бывших толстячков, которые вдохновят вас заняться своей фигурой.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.