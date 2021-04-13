Парень довел себя до 240 кг и только сердечный приступ, сподвиг его на невероятные изменения (фото)

С 2018 года, когда мужчина перенес сердечный приступ, он похудел на 80 килограммов

Когда канадец Блейк Готье пережил свой первый и единственный сердечный приступ, он не на шутку испугался: его жизнь висела на волоске. Тогда мужчина решил взяться за свое здоровье и за пару лет сбросил треть веса.

Блейк жил с лишним весом большую часть жизни. Он толстел, из-за этого у него развивалась депрессия и повышенная тревожность, он заедал и запивал этот стресс, набирая еще больше веса. Порочный круг довел мужчину до того, что на пике он весил внушительные 240 килограммов. Все изменилось, когда несколько лет назад канадец чуть не погиб из-за сердечного приступа.

«Тогда я шел по улице со своей девушкой, которая, к счастью для меня, была медсестрой, и в один момент я понял, что одышка все никак не проходила. Помню, как схватился за стену. А потом — только скорую помощь, когда врачи вернули меня к жизни после сердечного приступа. <...> это было чертовски тревожным звонком», - Блейк Готье.

Лежа на операционном столе, Блейк понял, что ему нужно в срочном порядке менять свой образ жизни. Восстановившись после приступа и последующего падения, парень сразу же начал понемногу добавлять физическую активность в свое расписание. Небольшие прогулки перешли в упражнения. Питание тоже кардинально изменилось. Со временем тренировки становились все тяжелее, а Готье худел килограмм за килограммом.

С 2018 года, когда мужчина перенес сердечный приступ, он похудел на 80 килограммов, но жира в его теле стало намного меньше — теперь вместо него стальные мышцы канадца. Кстати, лицо мужчины тоже сильно изменилось. Щеки ушли. Причем вместе с волосами — так Блейк решил поменять свой имидж. Будто того, что он стал легче на треть, недостаточно.

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