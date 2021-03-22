Мужчине пришлось потерять половину своего веса, чтобы наконец-то выспаться

«Я знал, что я много вешу, но и понятия не имел, насколько много», — вспоминает Райан

34-летний каменщик по имени Райан Мани весил так много, что с трудом дышал, не мог спать по ночам и плохо справлялся с работой.

«Я никогда не мог спать больше часа, не просыпаясь. Также я часто переставал дышать по ночам, что было довольно страшно», — говорит Райан.

Кроме проблем со сном и дыханием, у мужчины были проблемы с желудком, и каждый день сильно отекали ноги. Поворотным моментом, который помог ему изменить свою внешность и здоровье, стало решение присоединиться к сообществу Slimming World в сентябре 2019 года.

Когда Райан впервые пришел и встал на весы, он был шокирован. Его вес составлял 216 килограммов.

«Я знал, что я много вешу, но и понятия не имел, насколько много», — вспоминает Райан.

Мужчина стал соблюдать здоровую диету и всего за одну неделю потерял семь килограммов. Когда Райан активно начал худеть, он заметил, что у него улучшился сон, дыхание и состояние ЖКТ.

Раньше Райан практически всегда питался фастфудом. Его нынешний рацион состоит из свежих овощей, фруктов и нежирного мяса. Сейчас он весит 114 килограммов, а его талия уменьшилась со 148 сантиметров до 106.

Райан продолжает работать над своим телом и надеется, что его пример вдохновит других заняться здоровьем и изменить образ жизни.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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