Музыкальная фиеста в августе: Национальная филармония Украины ярко выходит из карантина



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Национальная филармония Украины

В августе состоится фестиваль «Летние музыкальные лучи»

Национальная филармония Украины, выдерживая паузу перед открытием нового концертного сезона и соблюдая все санитарные нормы, выходит из карантина августовской фиестой музыки! Традиционно для киевлян и гостей города с 6 по 26 августа состоится фестиваль «Летние музыкальные лучи», а это – 10 концертов, непревзойденные исполнители, изысканная классика разных эпох. Впервые концерты этого фестиваля будут транслироваться в прямом эфире в формате онлайн.

Фестиваль «Летние музыкальные лучи» откроют популярные фрагменты из опер итальянских и французских композиторов XIX и начала ХХ веков. Инструментальные версии классических хитов исполнит Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» под руководством Олега Маринченко. Второй концерт из цикла «Киевская камерата приглашает» состоится 17 августа. Под руководством Оксаны Никитюк этот ансамбль представит музыку Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта. Солистами выступят певица Татьяна Журавель, скрипачки Богдана Пивненко и Марианна Скрип, пианист Дмитрий Таванец, контрабасист Назарий Стець, гобоист Богдан Галасюк и арфистка Ярослава Некляева.

10 августа Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» под руководством Игоря Пучкова представит концерт под названием «Идиллия». Так называется произведение для струнного оркестра чешского композитора Леоша Яначека. Программу вечера дополнят произведения композиторов-классиков XIX и ХХ веков, в которых авторы воспроизводят красоту жизни. Солисты – скрипачи Юрий Степин, Наталья Коляда, альтист Анатолий Васильковский, виолончелисты Игорь Пацовский и Виктор Рекало.

По три программы представят Киевский камерный оркестр (12, 19 и 26 августа) и Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины под руководством Алексея Викулова (11, 18 и 25 августа). В частности, в исполнении последнего коллектива для вас будут звучать любимые джазовые мелодии ХХ века, среди них – вечер музыки Гленна Миллера и композиции из репертуара легендарного оркестра Дюка Эллингтона. Солистами будут непревзойденные певцы Виталий Костенко, Катико Пурцеладзе и финалистка телепроекта «Голос страны» Алина Башкина.

13 августа своеобразной кульминацией фестиваля «Летние музыкальные лучи» станет сольное выступление одного из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины, солиста Национальной филармонии Украины, заслуженного артиста Украины Андрея Остапенко. В его исполнении прозвучат популярные произведения композиторов, которые были также и легендарными исполнителями.