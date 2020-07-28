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    Шоу-биз

    Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских отдыхает в Турции</p> <div></div> - Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой

    33-летняя певица Настя Каменских отдыхает в Турции

    Певица поделилась пляжными кадрами

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских отправилась на гастроли в Турцию. Перед концертом исполнительница насладилась отдыхом. На рассвете, пока нет жары, Настя пробежалась по Кемеру.

    «Такой красивый рассвет делает даже привычную пробежку чем-то удивительным», - поделилась мыслями Каменских. «Умница», - прокомментировал пост супруг певицы Потап, который остался в Киеве.

    Днем Настя пошла купаться и загорать. На пляж артистка надела бикини с завязками и «хищным» принтом. Завышенные трусики соблазнительно оголяли бедра певицы. Настя взмахнула длинными кудрявыми волосами, а фотограф успел запечатлеть этот момент.

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    Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой
    Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой
    Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой
    Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой

    Каменских счастливо улыбнулась в камеру. «Сегодня зажигаем. Солнце, море, музыка - это фейерверк!» - заметила исполнительница хита «Попа, как у Ким».

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

    Настя Каменских певица музыка Потап
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