Настя Каменских в бикини дразнит фанатов соблазнительной фигурой



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33-летняя певица Настя Каменских отдыхает в Турции

Певица поделилась пляжными кадрами

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских отправилась на гастроли в Турцию. Перед концертом исполнительница насладилась отдыхом. На рассвете, пока нет жары, Настя пробежалась по Кемеру.

«Такой красивый рассвет делает даже привычную пробежку чем-то удивительным», - поделилась мыслями Каменских. «Умница», - прокомментировал пост супруг певицы Потап, который остался в Киеве.

Днем Настя пошла купаться и загорать. На пляж артистка надела бикини с завязками и «хищным» принтом. Завышенные трусики соблазнительно оголяли бедра певицы. Настя взмахнула длинными кудрявыми волосами, а фотограф успел запечатлеть этот момент.

Каменских счастливо улыбнулась в камеру. «Сегодня зажигаем. Солнце, море, музыка - это фейерверк!» - заметила исполнительница хита «Попа, как у Ким».

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.