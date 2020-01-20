Нардеп Ефимов в Куршвеле посетил вечеринку «Русское рождество»



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VIP-вечеринка проходила 7 января

45-летний народный депутат сделал себе роскошный подарок на Рождество

Мажоритарщик, избранный по Донецкой области Максим Ефимов 7 января махнул в Куршевель слушать Григория Лепса на VIP-вечеринке. Видео с досугом члена депутатской группы «Доверие» приводит Страна.ua.

VIP-вечеринка под названием «Русское рождество» состоялась 7 января в ресторане Le Cap Horn, расположенном на высоте 2100 метров. На ней и выступал Лепс. Стоимость места за столиком стартовала от тысячи долларов, чем ближе к сцене, тем дороже. Поэтому место за столиком под самой сценой стоило около $10 тысяч.

По словам инсайдера, в стоимость билета входило несколько блюд - фуа-гра, карпаччо из говядины, пицце с белыми трюфелями, десерты и т.д. и рюмка водки бокал просеко.

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