  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Нардеп Ефимов в Куршвеле посетил вечеринку «Русское рождество»

    • Розсилка
    <p>VIP-вечеринка проходила 7 января</p> <div></div> - Нардеп Ефимов в Куршвеле посетил вечеринку «Русское рождество»

    VIP-вечеринка проходила 7 января

    45-летний народный депутат сделал себе роскошный подарок на Рождество

    Мажоритарщик, избранный по Донецкой области Максим Ефимов 7 января махнул в Куршевель слушать Григория Лепса на VIP-вечеринке. Видео с досугом члена депутатской группы «Доверие» приводит Страна.ua.

    VIP-вечеринка под названием «Русское рождество» состоялась 7 января в ресторане Le Cap Horn, расположенном на высоте 2100 метров. На ней и выступал Лепс. Стоимость места за столиком стартовала от тысячи долларов, чем ближе к сцене, тем дороже. Поэтому место за столиком под самой сценой стоило около $10 тысяч.

    По словам инсайдера, в стоимость билета входило несколько блюд - фуа-гра, карпаччо из говядины, пицце с белыми трюфелями, десерты и т.д. и рюмка водки бокал просеко.

     Читайте также: Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    Рождество депутат новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ