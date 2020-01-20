Фотограф показал невероятный город в Австрии (фото)



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instagram.com/ditotediashvili

Фотограф и любитель путешествий Дито Тедиашвили из Тбилиси отправился в деревню Гальштат, Австрия, расположенную на западном берегу одноименного озера

Дито Тедиашвили - талантливый грузинский фотограф, менеджер и путешественник, который живет и работает в Тбилиси.

Недавно он посетил небольшое поселение Гальштат в Австрии, которое размещается в труднодоступной альпийской местности, а также является памятником ЮНЕСКО.

По словам фотографа, он был во многих европейских деревнях, но Гальштат показался ему самым изумительным и сказочным местом, которое он только видел.

Дито мечтал побывать в этой волшебной деревне с тех пор, как впервые увидел ее на фотографиях и сразу понял, что хочет съездить в туда зимой, на Рождество. И он, наконец, это сделал.

«Честно говоря, я бывал во многих европейских деревнях, но это было наиболее волшебное и сказочное место, которое я когда-либо видел. Я мечтал посетить это село с тех пор, как впервые увидел его фото. И сразу же понял, что хочу побывать здесь зимой на Рождество, и наконец сделал это!», - делится Дито.

И можно понять его восторг, ведь даже фото передают особую атмосферу этой коммуны.