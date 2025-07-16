Нардеп Кучеренко показав маму, яка святкує 90-річчя

Заради матері увесь світ може зачекати, переконаний Олексій Кучеренко

У середу, 16 липня, мати народного депутата Олексія Кучеренка святкує своє 90-річчя. Про це, як пише «Главком», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко повідомив у соціальній мережі.

«Сьогодні в мене велике свято – мамі 90! І хай весь світ почекає!)», – написав політик та опублікував декілька світлин разом із найдорожчою людиною.

Олексій Кучеренко разом із матір'ю

У коментарях користувачі побажали жінці щастя та здоров'я.

Зазначимо, мати народного обранця, Валентина Борисівна Чучмарьова, працювала вчителькою.

Нагадаємо, минулого року у соціальних мережах «завірусився» ролик із народним депутатом від «Батьківщини» Олексієм Кучеренком, на якому він під час включення у телемарафоні сидить із заплющеними очима. Користувачі припустили, що парламентар заснув у прямому ефірі, але політик розповів, що відбувалося насправді.

Також «Главком» писав, що Олексій Кучеренко висловлювався за необхідність зміни голови енергетичного комітету ВРУ. Він стверджував, що чинний голова Андрій Герус перешкоджає парламентському контролю за діяльністю уряду та енергомонополій.