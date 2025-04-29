День народження Ірини Фаріон. Донька мовознавиці зворушила спогадами про маму

Донька Ірини Фаріон розповіла, як вони разом провели останній день народження мовознавиці.

Донька Ірини Фаріон зворушливо згадала про останній день народження матері

Сьогодні, 29 квітня, відомій мовознавиці та політичній діячці Ірині Фаріон мало би виповнитися 61 рік. Донька мовознавиці Софія Особа поділилася щемливими спогадами про останній день народження матері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис доньки мовознавиці.

У своєму емоційному дописі, донька Ірини Фаріон розповіла, як вони разом провели той день.

«День народження останній твій... Ще вночі тебе привітала. Поцьомала та обійняла. Попросила, щоб ти Евуню забрала зі школи. А ти сказала «прийдуть мої коліжанки – Оксана Оля, Галя – посидимо собі», – розповідає донька мовознавиці.

Зять Ірини Фаріон, Василь, зробив зворушливий сюрприз, надіславши кур’єром неймовірний букет червоних троянд та безліч інших квітів. Донька пригадує, як мати раділа кожній подарованій квіточці, сидячи в альтанці з подругами.

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фото: Софія Особа

«Памʼятаю, як дзвонить Василько і каже: «буде курʼєр біля садочку, і забереш, то для вас». А що було для нас? Море квітів і букет червоних троянд для його рідної Ірини Дмитрівни з пекучого пекла війни. А далі, а що далі. Ми приїхали додому, і ти сидиш із дівчатами в альтанці і кажеш, що готова цілувати кожну квітку подаровану тобі», – згадує Софія.

Донька з теплотою згадує про спільне фото, яке вони тоді зробили, сповнені щастям.

«Твій телефон розривався від тисячі дзвінків та повідомлень…але ти тоді казала, що усім передзвониш, бо хотіла побути з нами, із своїми найдорожчими скарбиками – Евусею та Дмитриком. А ще я казала «нам треба фото зробити». Ми такі були щасливі…», – розповіла донька Ірини Фаріон.

Також у Львові триває поминальна панахида за Іриною Фаріон.

фото: Софія Особа

Як відомо, вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30, у Львові на вулиці Томаша Масарика. Її поранили в голову та госпіталізували. О 23:30 вона померла у реанімації. Було порушено кримінальну справу, за кілька днів затримано підозрюваного.

Нагадаємо, у вівторок, 29 квітня, у день народження Ірини Фаріон, у Шевченківському районному суді Львова мало відбутися засідання у справі підозрюваного у вбивстві професорки В'ячеслава Зінченка. Через поганий стан Зінченка засідання перенесли на 1 травня.