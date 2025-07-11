Перша дружина Назарія Яремчука відзначила 70-річчя (фото)

Олена Шевченко – теж співачка, однак вона нечасто дає інтерв’ю та неактивна в публічному просторі

Олена Шевченко живе в Києві, там має дитину від другого шлюбу. З Назарієм Яремчуком у неї двоє синів

Олена Шевченко, перша дружина легендарного співака Назарія Яремчука, сьогодні відзначає своє 70-річчя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі народних артистів, її синів Назарія та Дмитра Яремчуків.

«Сердечно вітаємо нашу дорогу маму з Днем народження, з ювілеєм. Сьогодні їй виповнилося 70 років (не віриться, що час такий швидкоплинний). Цього сонячного дня бажаємо нашій любій мамі, насамперед, здоров'я, Божої благодаті, добра і радості кожної миті і всього того жаданого, що вона хоче побажати собі і всій родині під мирним небом України», – йдеться у повідомленні.

Брати поруч із привітанням також опублікували фото, коли мама була молодшою, а вони – дітьми.

Олена Шевченко – теж співачка, однак вона нечасто дає інтерв’ю та неактивна в публічному просторі. У шлюбі з Назарієм Яремчуком жінка перебувала 15 років. У подружжя народилися два сини – Дмитро та Назарій.

Минулого року брати Яремчуки розповідали, що їхня мама живе в Києві. На запитання, чому батьки розлучилися, Дмитро відповів, що отак у житті буває.

«Ми з братом вважаємо, що це рішення було помилковим. Ба більше, я думаю, що якби мої батьки не розлучилися, тато досі б був з нами. Чи жалкувала мама про те, що пішла? Це було велике кохання, тому звісно. Вона поїхала до Києва, вийшла згодом знову заміж, народила ще одного сина», – розповідав Дмитро.

До слова, другою дружиною Яремчука стала Дарина, яка народила фіналістку пісенного конкурсу «Євробачення- 2014» Марію Яремчук.

Офіційний шлюб Дарини та Назарія проіснував лише чотири роки. Закоханих розлучила хвороба. Назарій Яремчук захворів на онкологічну хворобу і в 1995 році його не стало.