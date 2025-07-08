Залужний у день свого народження поділився світлиною зі спорзалу
Залужному сьогодні виповнюється 52 роки
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний поділився з підписниками світлиною у день свого народження, інформує «Главком».
Залужний просто зі спортивного залу опублікував світлину, де він в навушниках займається на біговій доріжці.
Та коротко підписав: «Боротьба триває».
У коментарях ексголовкома вже засипали привітаннями з нагоди дня народження.
Залужному сьогодні виповнюється 52 роки.
Нагадаємо, на Дніпровській набережній у Києві створили масштабний мурал із зображенням видатних українських історичних постатей.
Центральне місце на стіні займає генерал Валерій Залужний. Поруч із ним зображені Святослав Хоробрий, Петро Сагайдачний та Дмитро Донцов.