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Залужний у день свого народження поділився світлиною зі спорзалу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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фото: Валерій Залужний

Залужному сьогодні виповнюється 52 роки

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний поділився з підписниками світлиною у день свого народження, інформує «Главком».

Залужний просто зі спортивного залу опублікував світлину, де він в навушниках займається на біговій доріжці.

Та коротко підписав: «Боротьба триває».

Залужний у день свого народження поділився світлиною зі спорзалу фото 1

У коментарях ексголовкома вже засипали привітаннями з нагоди дня народження.

Залужному сьогодні виповнюється 52 роки.

Нагадаємо, на Дніпровській набережній у Києві створили масштабний мурал із зображенням видатних українських історичних постатей.

Центральне місце на стіні займає генерал Валерій Залужний. Поруч із ним зображені Святослав Хоробрий, Петро Сагайдачний та Дмитро Донцов.

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Теги: Валерій Залужний день народження

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