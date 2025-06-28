Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття

«Я якось жила у мирі. У мирі жила – ловко. Не любила брехать, а жила по правді», – розповідає ювілярка

«Треба трудиться», – так про секрет свого довголіття говорить Ганна Кравченко зі Спаського на Сумщині. У червні жінці виповнилося 100 років. У Ганни Іванівни є донька, дві онуки, чотири правнуки, троє праправнуків. Із найменшим праправнуком 99 років різниці. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У свої 100 жінка веде особистий щоденник, який нікому не показує. Туди ретельно записує найголовніші події родини та села. А ще пані Ганна любить працювати на городі – рік тому сама вирощувала та сапувала полуницю. Каже, хоч їй уже і 100, проте день народження може святкувати двічі.

Ганна Іванівна з праонукою Анастасією та праправнуком Павликом фото: suspilne.media

«Оце як сказали, шо у Германію братимуть мене, ми ховалися – і все. Мати тоді все бросила, та до лікаря пішла. Попросила, шоб він написав, шо я льогкими больна. І мене в Германію тоді не взяли. І моя мати тоді ж записала мене 1925 року народження, а не 1924. А тоді стали як вже в Германію забирать, ми ховалися і по лісах, по хатах, і скрізь. А тоді послали нас у Росію на роботу – робить дорогу залізну, шпали», – згадує ювілярка.

Так справжній день народження пані Ганни – 22 грудня. Вона росла у багатодітній родині. Ювілярка пригадує братів і сестер: «Мотря, Кулина, і чотири хлопці – Тишко, Прокіп, Андрій та Іван».

Ганна Кравченко в молодості фото: suspilne.media

У 1947 році, згадує Ганна Кравченко, зустріла свого чоловіка та прожила з ним 47 років.

«Я з їм не гуляла. А так посватали і я пошла», – пригадує ювілярка.

«Наскільки я знаю, із маминих розмов, із бабусиних – вона ніколи з ним не сварилася. Десь якась сварка – все, бабусі немає. Вона каже: «Ти знаєш, як? Настя, все дуже просто. Хочеш, щоб у тебе в сім'ї все було ідеально, ніколи не з'ясовуй із чоловіком відносини. Він тобі шось говорить, а ти ото погоджуйся, завжди погоджуйся з ним, але роби по-своєму», – пригадує пораду прабабусі Анастасія Гурікова.

Пані Ганна каже: працювала все життя.

П'ять поколінь жінок у родині Ганни Кавченко фото: suspilne.media

«Робила я в ланці. А тоді робила – молоко собирала по людях. Запрягала коня і одвозила. У корчмі робила і продавцем у школі. Тоді я зі школи і пошла на пенсію», – пригадує Ганна Іванівна.

Рік тому, у свої тоді ще 99 років пані Ганна вирощувала полуницю та сапувала її.

«У тому році тільки відер 11, мабуть, чи може більше клубники. Ми уже не знали, де її дівать. У людей клубники нема, а у нас бабушка у 99 років виростила. Іноді приїдеш, питає: «Як ти себе почуваєш ?». Та говорю, ба, шось нормально. Тільки щось так на душі тяжко. Вона говорить: «А, шоб не було тяжко, значить, дєтка, потрібно більше фізично працювать. Тоді все в тебе буде добре». Кажу: «Ба, так сили нема». Відповідає: «Воно появиться походу», – пригадує розмову з прабабусею Анастасія.

Ще жінка каже, любить вишивати і співати.

Пані Ганна має одну дочку, двох онук, є правнуки та праправнуки. У родини п’ять поколінь жінок. З найменшим праправнуком у жінки 99 років різниці.

На запитання, чи вважає 100 років великою датою, каже: «О-ой, багато, ой багато. 100 год це прожить ще – велике діло».

Пані Ганна ділиться секретом свого довголіття.

«Я якось жила у мирі. У мирі жила – ловко. Не любила брехать, а жила по правді. По совісті нада жить. Треба шо – трудиться», – пояснює Ганна Іванівна.

Пані Ганна дуже уважна до деталей, говорить правнучка.

Історія 100-річної бабусі зі Спаського на Сумщині

«У бабушкі там особливий щоденник. Вона туди записує всі події, які відбуваються не тільки в її житті. І наше, і онуків... По селу записує щоденник, кількість жителів, хто коли помер, хто куди виїхав. Такі важливі події у нашому житті – якщо хтось щось забув, то потрібно звертаться до бабушки», – усміхається Анастасія.

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