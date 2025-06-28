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Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття
Ганна Кравченко святкує день народження двічі
фото: suspilne.media

«Я якось жила у мирі. У мирі жила – ловко. Не любила брехать, а жила по правді», – розповідає ювілярка

«Треба трудиться», – так про секрет свого довголіття говорить Ганна Кравченко зі Спаського на Сумщині. У червні жінці виповнилося 100 років. У Ганни Іванівни є донька, дві онуки, чотири правнуки, троє праправнуків. Із найменшим праправнуком 99 років різниці. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У свої 100 жінка веде особистий щоденник, який нікому не показує. Туди ретельно записує найголовніші події родини та села. А ще пані Ганна любить працювати на городі – рік тому сама вирощувала та сапувала полуницю. Каже, хоч їй уже і 100, проте день народження може святкувати двічі.

Ганна Іванівна з праонукою Анастасією та праправнуком Павликом
Ганна Іванівна з праонукою Анастасією та праправнуком Павликом
фото: suspilne.media

«Оце як сказали, шо у Германію братимуть мене, ми ховалися – і все. Мати тоді все бросила, та до лікаря пішла. Попросила, шоб він написав, шо я льогкими больна. І мене в Германію тоді не взяли. І моя мати тоді ж записала мене 1925 року народження, а не 1924. А тоді стали як вже в Германію забирать, ми ховалися і по лісах, по хатах, і скрізь. А тоді послали нас у Росію на роботу – робить дорогу залізну, шпали», – згадує ювілярка.

Так справжній день народження пані Ганни – 22 грудня. Вона росла у багатодітній родині. Ювілярка пригадує братів і сестер: «Мотря, Кулина, і чотири хлопці – Тишко, Прокіп, Андрій та Іван».

Ганна Кравченко в молодості
Ганна Кравченко в молодості
фото: suspilne.media

У 1947 році, згадує Ганна Кравченко, зустріла свого чоловіка та прожила з ним 47 років.

«Я з їм не гуляла. А так посватали і я пошла», – пригадує ювілярка.

«Наскільки я знаю, із маминих розмов, із бабусиних – вона ніколи з ним не сварилася. Десь якась сварка – все, бабусі немає. Вона каже: «Ти знаєш, як? Настя, все дуже просто. Хочеш, щоб у тебе в сім'ї все було ідеально, ніколи не з'ясовуй із чоловіком відносини. Він тобі шось говорить, а ти ото погоджуйся, завжди погоджуйся з ним, але роби по-своєму», – пригадує пораду прабабусі Анастасія Гурікова.

Пані Ганна каже: працювала все життя.

П'ять поколінь жінок у родині Ганни Кавченко
П'ять поколінь жінок у родині Ганни Кавченко
фото: suspilne.media

«Робила я в ланці. А тоді робила – молоко собирала по людях. Запрягала коня і одвозила. У корчмі робила і продавцем у школі. Тоді я зі школи і пошла на пенсію», – пригадує Ганна Іванівна.

Рік тому, у свої тоді ще 99 років пані Ганна вирощувала полуницю та сапувала її.

«У тому році тільки відер 11, мабуть, чи може більше клубники. Ми уже не знали, де її дівать. У людей клубники нема, а у нас бабушка у 99 років виростила. Іноді приїдеш, питає: «Як ти себе почуваєш ?». Та говорю, ба, шось нормально. Тільки щось так на душі тяжко. Вона говорить: «А, шоб не було тяжко, значить, дєтка, потрібно більше фізично працювать. Тоді все в тебе буде добре». Кажу: «Ба, так сили нема». Відповідає: «Воно появиться походу», – пригадує розмову з прабабусею Анастасія.

Ще жінка каже, любить вишивати і співати.

Пані Ганна має одну дочку, двох онук, є правнуки та праправнуки. У родини п’ять поколінь жінок. З найменшим праправнуком у жінки 99 років різниці.

На запитання, чи вважає 100 років великою датою, каже: «О-ой, багато, ой багато. 100 год це прожить ще – велике діло».

Пані Ганна ділиться секретом свого довголіття.

«Я якось жила у мирі. У мирі жила – ловко. Не любила брехать, а жила по правді. По совісті нада жить. Треба шо – трудиться», – пояснює Ганна Іванівна.

Пані Ганна дуже уважна до деталей, говорить правнучка.

Історія 100-річної бабусі зі Спаського на Сумщині

«У бабушкі там особливий щоденник. Вона туди записує всі події, які відбуваються не тільки в її житті. І наше, і онуків... По селу записує щоденник, кількість жителів, хто коли помер, хто куди виїхав. Такі важливі події у нашому житті – якщо хтось щось забув, то потрібно звертаться до бабушки», – усміхається Анастасія.

Раніше 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття. 

Нагадаємо, відмова від ультраоброблених «нездорових» продуктів або зведення їхнього споживання до мінімуму дозволить дожити до 100 років.

Зауважимо, дожити до 100 років під силу кожному: знайдено ідеальний сніданок довгожителів. Журналіст провів 20 років, вивчаючи продукти, які їдять довгожителі.

Крім того, 100-річний ветеран Люфтваффе розкрив таємницю довголіття.

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Теги: Сумщина довголіття день народження

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Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття
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