103-річна британка розкрила незвичайний секрет довголіття

Британка переконана у тому, що її секрет довголіття – найдієвіший

Мешканка британського міста Маркет-Гарборо Марджері Джейкобс, яка відзначила 103-й день народження, заявила, що рецептом її довголіття є червоне вино. Як пише «Главком» із посиланням на Harborough Mail, жінка вважає, що секрет її тривалого життя полягає саме в регулярному вживанні цього напою.

«Дуже важливо завжди зберігати позитивний настрій і піклуватися про інших більше, ніж про себе. А ще – більше червоного вина та свіжого повітря», – сказала жінка.

На честь особливого дня Марджері її родина та члени команди організували вдома жваве свято з повітряними кульками, плакатами та смачним тортом.

Марджері народилася 1 червня 1922 року, ставши молодшою з п'яти дітей у ній. У воєнні роки жінка обіймала посаду помічниці діловода. Нині у довгожительки велика родина – двоє дітей, двоє онуків та четверо правнуків. Вона є великою шанувальницею літератури та поезії, зокрема Шекспіра та Джона Бетжемана, і любить проводити час на свіжому повітрі в саду.

Раніше Есперанса Кортіньяс, мешканка Іспанії, яка відзначила свій 108-й день народження, поділилася секретами дивовижного довголіття, серед яких виявилася вельми незвичайна ранкова звичка.

Цього року у Великій Британії однояйцеві близнюки Вільям (Білл) та Джек Кейсі відсвяткували ювілей – братам виповнилося по 100 років. Секретом свого довголіття вони назвали захоплення спортом.

Нагадаємо, жителька села Дробишів на Чернігівщині Олена Іоськова 1 липня відзначила 102-й день народження. Вона найстарша жителька Новгород-Сіверської громади. Жінка досі придумує жарти, має гарну пам’ять та радить у житті ніколи не засмучуватися.

До слова, японські вчені знайшли спосіб уповільнити старіння мозку. Регулярні заняття музикою у похилому віці можуть стати ефективним способом збереження пам'яті та захисту мозку від вікових змін.