Продюсер Нікітін показав маму у її день народження

Продюсер Юрій Нікітін зворушливо привітав маму з днем народження

Відомий український продюсер Юрій Нікітін поділився зі своїми прихильниками зворушливим моментом. Він опублікував пост у соціальних мережах та привітав свою маму з днем народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Юрія Нікітіна.

У своєму дописі Нікітін написав: «Мама, люба, з днем народження! Будь щаслива і здорова! Дай Бог до твоїх 94 додати ще хочаб 7 років, як ми з тобою домовились) Дякую тобі за життя, це безцінно. Бережи себе. Люблю».

фото: Юрій Нікітін

У коментарях під дописом Юрія Нікітіна шанувальники також долучилися до привітань. Вони залишали теплі слова, побажання здоров'я та довголіття його мамі.

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