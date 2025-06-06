Нардеп Кучеренко пропонує голові енергетичного комітету Ради Герусу добровільно подати у відставку

Кучеренко є першим заступником голови енергетичного комітету Ради Андрія Геруса

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко висловився за необхідність зміни голови Комітету. Про це він написав у Facebook.

Кучеренко стверджує, що чинний голова енергетичного комітету Андрій Герус перешкоджає парламентському контролю за діяльністю уряду та енергомонополій.

Кучеренко вказує, що цілком підтримує зміни до статутів державних енергокомпаній Укренерго та Оператор ГТС, які спрямовані на посилення відповідальності державних органів за управління державними енергокомпаніями. У той час, як окремі журналісти та «експерти» чомусь проти цього.

«… я ж особисто натомість виступаю категорично за! Саме тому дії уряду та Міненерго в даному напрямку підтримую! Тепер лишилося тільки відновити механізми парламентського та суспільного контролю за діяльністю уряду та енергомонополій. Першим кроком тут має бути добровільна відставка голови комітету з енергетики пана Геруса з посаду у звʼязку з повним провалом роботи та професійною непридатністю! У «Слузі народу» можна знайти адекватну кандидатуру для цього рішення в інтересах енергобезпеки країни», – написав Кучеренко.

Нагадаємо, за даними R&D-центр YouControl, за підсумками 2024 року Андрій Герус задекларував статки на 70,4 млн грн, в той час, у 2020 році вони складали близько 38 млн грн.