Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

32-летняя певица отдыхает на Сардинии в компании Потап

Настя Каменских на популярном итальянском курорте занялась сап-серфингом. Девушка опубликовала фото, на котором позировала с веслом на сап-борде в ярком раздельном купальнике.

«Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Сегодня я каталась на паддл-борде, и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата», – рассказала Настя.

Каменских призвала своих поклонников не бояться пробовать что-то новое в жизни.

«Хотите чего-то – пробуйте, если упали – поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели, и у вас все выйдет!» – заявила девушка.