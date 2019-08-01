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    Жизнь

    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

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    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    32-летняя певица отдыхает на Сардинии в компании Потап

    Настя Каменских на популярном итальянском курорте занялась сап-серфингом. Девушка опубликовала фото, на котором позировала с веслом на сап-борде в ярком раздельном купальнике.

    «Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями! Сегодня я каталась на паддл-борде, и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата», – рассказала Настя.

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    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини
    instagram.com/kamenskux/

    Каменских призвала своих поклонников не бояться пробовать что-то новое в жизни.

    «Хотите чего-то – пробуйте, если упали – поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели, и у вас все выйдет!» – заявила девушка.

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