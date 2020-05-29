Настя Каменских не смогла удержать пышную грудь в откровенных нарядах (фото)
Певица посоветовала поклонникам начинать день с любви к себе
Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских не сбавляет оборотов и на карантине, а в сети стала появляться еще чаще. Певица регулярно балует своих многочисленных поклонников яркими фото в эффектных образах, а также делится мотивирующими советами и полезными лайфхаками.
На новых фото в своем Инстаграме супруга Потапа Каменских предстала в соблазнительных луках с пикантным декольте, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Так, сексапильная певица позировала в черной юбке и черном бюстгальтере с золотистыми узорами. Одну руку она поднесла к своим пышным кудрям, а вторую уперла в бедро.
«Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя», - посоветовала фанатам Настя.
Снимки вызвали бурную реакцию у поклонников певицы - в комментариях они осыпают Настю комплиментами, а некоторые даже беспокоятся, что она уже слишком исхудала и призывают остановиться.