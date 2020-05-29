В титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» зашифрована интимная сцена. Присмотритесь



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Необычное положение двух пар ног заметили внимательные фанаты

Нужно присмотреться к следам на Карте мародеров

Фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» заканчивается титрами, которые стилизованы под Карту мародеров — имена создателей картины всплывают так же, как и имена жителей Хогвартса на волшебной карте. Титры длятся 11 минут. Но в какой-то момент в нижнем левом углу экрана появляются две пары следов в довольно необычной позе: как будто бы те, кто эти следы оставил, лежат друг на друге.

Многие фанаты предположили на Reddit, что так Карта мародеров показала тех, кто занимался в замке сексом. Их теорию почти подтвердил и автор титров.

Рас Везерелл, который занимался оформлением этих кадров, признал, что это действительно намек на интимную близость двух персонажей. По словам Везерелла, эта идея случайно пришла ему в голову и он показал ее режиссеру Альфонсо Куарону, просто чтобы посмеяться. Но в результате они решили оставить этот момент.

При этом Везерелл уверяет, что не имел в виду секс, а просто поцелуй или объятия двух героев. Кто именно это мог быть — не уточняется.

Карта мародеров из книг о Гарри Поттере — это волшебная карта Хогвартса и ближайших окрестностей, на которой видно местоположение и перемещение любого человека, даже если он находится под мантией-невидимкой. Также на карте нарисованы все тайные выходы из волшебного замка и пути, связывающие его с деревней волшебников Хогсмид. С виду карта выглядела как обычный лист пергамента. Но если произнести заклинание, превращалась в карту.