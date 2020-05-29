Российский певец признался, что его изнасиловали в восемь лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Чай вдвоем»

Музыкант решил поделиться историей, так как боится за своих детей

Российского эстрадного певца и экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина изнасиловали в восемь лет. Об этом он сообщил в ходе передачи «Алена, блин!», запись которой опубликована на YouTube-канале Super.

Музыкант решил поделиться этой историей, так как боится за своих детей. Он рассказал, что, когда учился во втором классе, часто играл с друзьями в поле, расположенном неподалеку от завода. Увидев, что к их компании приближается мужчина, маленький Стас забежал в палисадник.

«Это то время, когда если кто-то взрослый к тебе подходит, это очень плохо», - пояснил Костюшкин. По словам певца, мужчина увидел его и попросил передать родителям друзей, где он их закопал. После этих слов Стас вернулся к своей компании, опасаясь, что их убьют.

«Он говорит: «Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот». Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», - сказал Костюшкин. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет.

Музыкант вспомнил, что они с друзьями договорились никому не рассказывать о том, что произошло. Он заявил, что убил бы человека, поступившего так с его ребенком. При этом он отметил, что преступник так и не был наказан.