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    Жизнь

    Российский певец признался, что его изнасиловали в восемь лет

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    Группа &laquo;Чай вдвоем&raquo; - Российский певец признался, что его изнасиловали в восемь лет
    Группа «Чай вдвоем»

    Музыкант решил поделиться историей, так как боится за своих детей

    Российского эстрадного певца и экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина изнасиловали в восемь лет. Об этом он сообщил в ходе передачи «Алена, блин!», запись которой опубликована на YouTube-канале Super.

    Музыкант решил поделиться этой историей, так как боится за своих детей. Он рассказал, что, когда учился во втором классе, часто играл с друзьями в поле, расположенном неподалеку от завода. Увидев, что к их компании приближается мужчина, маленький Стас забежал в палисадник.

    «Это то время, когда если кто-то взрослый к тебе подходит, это очень плохо», - пояснил Костюшкин. По словам певца, мужчина увидел его и попросил передать родителям друзей, где он их закопал. После этих слов Стас вернулся к своей компании, опасаясь, что их убьют.

    «Он говорит: «Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот». Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», - сказал Костюшкин. Он добавил, что помнит все случившееся, несмотря на то, что ему уже 48 лет.

    Музыкант вспомнил, что они с друзьями договорились никому не рассказывать о том, что произошло. Он заявил, что убил бы человека, поступившего так с его ребенком. При этом он отметил, что преступник так и не был наказан.

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