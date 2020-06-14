Настя Каменских обнажила грудь в нюдовом топе (фото)
Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских
instagram.com/kamenskux/
Образ звезда дополнила трендовыми «варенками»
Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских не перестает дразнить публику смелыми образами. Звезда выбрала для своего образа в Instagram малюсенький топ бра, который обнажал практически половину ее груди. Эффект усиливал его нюдовый цвет, создавая ощущение обнаженной кожи.
instagram.com/kamenskux/
Сексуальный акцент своего гардероба жена Потапа уравновесила трендовыми «варенками» — джинсами «бойфрендами», а также курткой из денима. Ранее мы писали, что такие брюки сегодня на пике моды. Анастасия Каменских выбирает их уже не в первый раз.