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    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца

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    instagram / voguespain - Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    instagram / voguespain

    Звезда заявила, что никогда не ретуширует свои снимки

    32-летняя актриса Эмилия Кларк стала звездой нового номера испанской версии журнала Vogue. Во время фотосессии для глянца актриса примерила несколько элегантных нарядов.

    На обложке майского выпуска Эмилия появилась в желтом платье с огромным бантом на спине. В подписи актриса поблагодарила команду за работу и призналась, что чувствует себя увереннее, когда смотрит на это фото.

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    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца
    instagram / voguespain

    Кларк также позировала в оригинальном черном платье Givenchy с бантом на плечах и перчатках. Еще один образ: красное платье Carolina Herrera и сетчатая тюль с бантом.

    Поклонники звезды «Игры престолов» оценили фотосессию в комментариях: «Как можно быть такой потрясающей?», «Желтая роза», «Кхалиси в реальной жизни», «Королева», «Она великолепна».

    В интервью Эмилия Кларк заявила, что никогда не ретуширует свои снимки. Актриса предложила запретить программы для обработки фотографий и начать искать красоту не снаружи, а внутри.

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    Джерело: Cosmopolitan

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