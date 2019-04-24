Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в нарядах с бантами снялась для испанского глянца



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instagram / voguespain

Звезда заявила, что никогда не ретуширует свои снимки

32-летняя актриса Эмилия Кларк стала звездой нового номера испанской версии журнала Vogue. Во время фотосессии для глянца актриса примерила несколько элегантных нарядов.

На обложке майского выпуска Эмилия появилась в желтом платье с огромным бантом на спине. В подписи актриса поблагодарила команду за работу и призналась, что чувствует себя увереннее, когда смотрит на это фото.

Кларк также позировала в оригинальном черном платье Givenchy с бантом на плечах и перчатках. Еще один образ: красное платье Carolina Herrera и сетчатая тюль с бантом.

Поклонники звезды «Игры престолов» оценили фотосессию в комментариях: «Как можно быть такой потрясающей?», «Желтая роза», «Кхалиси в реальной жизни», «Королева», «Она великолепна».

В интервью Эмилия Кларк заявила, что никогда не ретуширует свои снимки. Актриса предложила запретить программы для обработки фотографий и начать искать красоту не снаружи, а внутри.





Джерело: Cosmopolitan