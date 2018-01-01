Настя Каменских рассказала о морщинах и пластических операциях

Украинская певица прокомментировала слухи об пластической операции и инъекциях красоты

Сексуальная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, рассказала Кате Осадчей из программы «Світське життя» о том, делала ли она пластические операции. По словам певицы, ей нравится как она сейчас выглядит и на данный момент она не готова ни к «уколам красоты», ни к хирургическим



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Настя Каменских

Украинская певица прокомментировала слухи об пластической операции и инъекциях красоты

Сексуальная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, рассказала Кате Осадчей из программы «Світське життя» о том, делала ли она пластические операции.

По словам певицы, ей нравится как она сейчас выглядит и на данный момент она не готова ни к «уколам красоты», ни к хирургическим вмешательствам.

«Я выступаю против всяких инъекций и операций. Мне сейчас 30 лет, безусловно мой косметолог немножко начинает намекать и говорить про мимические морщины, говорить, что тебе уже пора это делать. Я: «Нет». Она: «Ну хорошо, я через полгода к тебе приду с этим вопросом».

Также, певица призналась, что может быть в 50 или 60 лет она все-таки «подправит» внешность, а пока, «резать» ничего не собирается.