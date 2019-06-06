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    Жизнь

    Настя Каменских рассказала всю правду о беременности

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    Настя Каменских - Настя Каменских рассказала всю правду о беременности
    Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux

    Сразу после свадьбы в сети появились слухи о беременности украинской артистки

    Украинская певица Настя Каменских отыграла первый концерт после медового месяца и впервые прокомментировала слухи, которые так беспокоили ее фанов .

    Как известно, недавно артистка вышла замуж за Потапа. Они полетели отдыхать в Турцию и после фото певицы в купальнике, соцсети взорвались комментариями о том, что артистка вероятно в положении.

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    Настя Каменских рассказала всю правду о беременности
    Настя Каменских рассказала всю правду о беременности
    Настя Каменских рассказала всю правду о беременности
    Настя Каменских рассказала всю правду о беременности

    Первый свой концерт в статусе жены Настя дала на открытии киевского ночного клуба и там рассекретила, действительно ли скоро ждать пополнения в ее семье.

    «И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и объелась, правда», - цитирует Настю Каменских издание ТСН.

    Заметим, что Настя Каменских вытанцовывала в ночном клубе до часу ночи. Фанаты ее еле отпустили.

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