Настя Каменских рассказала всю правду о беременности



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Сразу после свадьбы в сети появились слухи о беременности украинской артистки

Украинская певица Настя Каменских отыграла первый концерт после медового месяца и впервые прокомментировала слухи, которые так беспокоили ее фанов .

Как известно, недавно артистка вышла замуж за Потапа. Они полетели отдыхать в Турцию и после фото певицы в купальнике, соцсети взорвались комментариями о том, что артистка вероятно в положении.

Первый свой концерт в статусе жены Настя дала на открытии киевского ночного клуба и там рассекретила, действительно ли скоро ждать пополнения в ее семье.

«И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и объелась, правда», - цитирует Настю Каменских издание ТСН.

Заметим, что Настя Каменских вытанцовывала в ночном клубе до часу ночи. Фанаты ее еле отпустили.