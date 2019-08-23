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    Жизнь

    Назван фильм от Украины, который поборется за «Оскар»

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    Назван фильм от Украины, который поборется за «Оскар»

    У кинокартины не было конкурентов

    Украинский оскаровский комитет назвал фильм, который поборется за «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Как сообщается на странице комитета в Фейсбуке, этим фильмом-кандидатом стал «Додому» режиссера Неримана Алиева.

    Стоит отметить, что в этом году «Додому» стал единственным кандидатом, который подал заявку на рассмотрение комитета.

    Фильм рассказывает историю о том, что, потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

    Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Каннах.

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    Премия «Оскар» украинский фильм
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