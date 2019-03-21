Не могу освободиться от этой боли: певица Tayanna откровенно рассказала об отношениях с экс-супругом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таyanna (Татьяна Решетняк)

Хрупкая, талантливая и очень ранимая украинская певица Tayanna разоткровенничалась в интервью

Экзамен на откровенность, который Маша Ефросинина устроила в интервью с Tayanna (Татьяна Решетняк), превратился в искреннюю беседу на болезненные темы, которые многие женщины переживают, но боятся сказать. О насилии в семье, о мужчинах, способных ударить девушку, и изменах.

Тему насилия в семье первой подняла Маша, отвечая на вопрос о непростительных поступках мужчин.

«По сей день я убеждена, что не смогу простить измену. Дело в том, что в измену я закладываю не просто половой акт, хотя это тоже для меня странно и необъяснимо, что твой мужчина кого-то трогает, гладит, ласкает. Потом рассказывает, бес, мол, попутал, мы все мужики полигамны, мне это надо… Для меня все это не объясним логически. Плюс все это сопровождается нежностью, флиртом, какими-то словами. В этом есть что-то большее, чем просто физический акт. И я вряд ли бы простила, если бы на меня подняли руку. Мне кажется, что мужчина ударивший женщину, сделает это еще раз».

Tayanna поддержала Машу признанием о том, что в свое время пережила, и насилие, и измену со стороны любимого мужчины.

«Я тоже никогда не простила бы измены. Мой муж (отец ребенка – прим. ред) изменял мне и не один раз, поэтому я знаю, каково это. По сегодняшний день я не могу простить, хоть мы уже и не живем долгое время вместе. Но это была не единственная причина нашего расставания. Он поднимал на меня руку, - поделилась Tayanna. - Ты знаешь, это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины. Я занималась разными практиками, и духовными, и медитациями. Но понимаю, что до сих пор не освободилась от этой боли и обиды, они до сих пор живут во мне. Думаю, что поэтому, у меня проблемы со знакомствами с мужчинами по сегодняшний день. Внутри у меня есть какая-то обида на них. Это невозможно описать. Надо пережить, но я ни одной женщине этого не желаю. Ни измены, ни побоев. Это потом отображается на личной самооценке, надо потратить много времени, чтобы потом снова себя полюбить, понять, что жизнь – прекрасна, а все люди разные.

Маша Ефросина в свою очередь отметила, что в Украине жуткая статистика, которая касается вопросов насилия в семье.

«Я уже почти год занимаю позицию посла доброй воли ООН в вопросах насилия в семьях. И у меня ужасающая статистика по женщинам. Ужас даже не в том, что у нас в год избивают миллион женщин в стране. Миллион! Я о том, что почти каждая возвращается к насильнику, замалчивает и не призывает к наказанию, - добавила Маша Ефросинина, - Если мужчина ударил один раз, то нужно бежать! Бежать и не давать ему второй шанс!»

Я многим говорю. Как только такое случается, надо сразу уходить. Не прислушиваться к своим чувствам, не жалеть себя. И самое главное – верить, что это все к лучшему, что жизнь действительно измениться, как бы тяжело вам не было. Да, безусловно, сначала будет тяжело, потому что себя очень жаль, ты не знаешь, куда идти, ты осталась сама, а, может, еще и с ребенком. Если у вас есть родные, друзья, к ним обращаетесь. Реальный выход из этой ситуации – это побег. Причем любой, выключить телефон, выбросить sim-карту или даже переехать в другой город».