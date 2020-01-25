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    Жизнь

    «Неспокойно, но всегда интересно»: первая леди трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

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    <p>Первая леди Елена Зеленская все еще пишет сценарии для &laquo;Квартала 95&raquo;</p> <div></div> - «Неспокойно, но всегда интересно»: первая леди трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

    Первая леди Елена Зеленская все еще пишет сценарии для «Квартала 95»

    «Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное», - написала жена бывшего лидера «Квартала»

    Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа, президента Украины Владимира Зеленского, с днем рождения. В своем Инстаграме супруга гаранта выставила фото, на котором позирует с Владимиром в обнимку и мило улыбаясь, а также посвятила мужу слова, в которых улавливается тон любящей женщины и талантливого сценариста.

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    «Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и «бабочек» внутри», - написала Зеленская.

    В комментариях поклонники умилились трогательными словами Елены и также пожелали президенту всего самого хорошего.

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    первая леди Елена Зеленская
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