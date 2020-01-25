«Неспокойно, но всегда интересно»: первая леди трогательно поздравила Зеленского с днем рождения



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Первая леди Елена Зеленская все еще пишет сценарии для «Квартала 95»

«Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное», - написала жена бывшего лидера «Квартала»

Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа, президента Украины Владимира Зеленского, с днем рождения. В своем Инстаграме супруга гаранта выставила фото, на котором позирует с Владимиром в обнимку и мило улыбаясь, а также посвятила мужу слова, в которых улавливается тон любящей женщины и талантливого сценариста.

«Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и «бабочек» внутри», - написала Зеленская.

В комментариях поклонники умилились трогательными словами Елены и также пожелали президенту всего самого хорошего.

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