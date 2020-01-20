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    Шоу-биз

    Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения

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    <p>Влюбленные сыграли свадьбу в 1992 году</p> <div></div> - Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения

    Влюбленные сыграли свадьбу в 1992 году

    Фото: instagram.com/barackobama/

    В 2019 году Барак и Мишель вошли в рейтинг самых восхищающих людей года

    17 января свой день рождения отмечала бывшая первая леди США Мишель Обама. С 56-летием ее поздравил супруг, экс-президент США Барак Обама. Он опубликовал коллаж из четырех очаровательных черно-белых снимков, сделанных в фотобудке.

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    «В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка!», - пописал Обама.

    Поздравление хоть и оказалось немногословным, но отразило любовь политика к жене, с которой они в 2019 году вошли в рейтинг самых восхищающих людей года, и к кинематографу.

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    политика первая леди
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