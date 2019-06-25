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    Жизнь

    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)

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    Участник КиевПрайда-2019, 23 июня 2019 года - Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Участник КиевПрайда-2019, 23 июня 2019 года
    Фото: Станислав Груздев, Главком

    В воскресенье в столице прошел Марш равенства. Обошлось без столкновений и задержаний, рапортует полиция. Но акция понравилась не всем

    На акцию ЛГБТ-движения украинские политики и известные личности отреагировали по-разному. Кто-то даже разукрасил в цвета радуги… свинью.

    Селфи и радужные флаги – замминистра экономического развития Максим Нефьодов открыто поддержал ЛГБТ-марш. Чиновник прошелся улицами столицы в рамках Киевпрайда и сделал несколько снимков на фоне толпы. «Для меня такие события – одно из самых очевидных доказательств, что Украина – это Европа. Страна быстро модернизируется, иногда болезненно и неравномерно, но непрерывно», - заявил Максим Нефьодов.

     

    Необычно поддержать ЛГБ-акцию решил бизнесмен и политик Михаил Бродский. Он опубликовал в Instagram фотографию статуи свиньи, одетой в цвета радуги. «Свинки поддерживают  геев и лесбиянок и даже порой любят одеться во все цвета радуги», - написал Бродский. Среди тегов к посту в соцсети он указал «#Киевпрайд, #sexypig».

     

    Бизнесмен уже как-то прославился своим эпатажным поведением в Instagram. Не так давно Михаил Бродский публично заигрывал с поп-звездой Ольгой Поляковой. Тоже, кстати, сравнивая её со свинкой.

    Блогер Тома Черкасова удивляется, почему ЛГБТ-сообщество оградили забором, а люди, которые готовы бить других за то, что они хотят быть свободными, спокойно ходят по улицам.

     

    Журналистка Юлия Скибицкая отметила, что формат проведения акции в виде Марша равенстве уже изжил себя. «В этом году я впервые подумала о бессмысленности происходящего. Мы бунтуем, да, но бунтуем в плотном кольце полицейских. И развития нет», - написала она в соцсетях.

     

    Еще одна журналистка Юлия Кириенко раскритиковала перекрытые улицы Киева из-за проведения мероприятия. По её мнению, это делается для того, чтобы создать негативное впечатление от Марша. « Все это делается лишь для чего, чтобы усилить негативное отношение к ЛГБТ-сообществу, которое сегодня марширует. Ведь именно из-за них перекрыли улицы», - пишет она.

    Телеведущий и блогер Сергей Иванов прокомментировал ЛГБТ-акцию достаточно лаконично. «Дайте друг другу спокойствие», - написал он.

    В соцсетях также троллят противников ЛГБТ-сообщества, которые накануне готовили провокацию: участников Киевпрайда хотели закидать фекалиями. Блогер Алена Яхно написала об этом саркастический пост.

     

    Журналистка Анастасия Багалкина считает, что в этот раз Марш Равенства был самым спокойным за всю историю его проведения в Украине.

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    Пресс-секретарь «Национального корпуса» Роман Чернышев раскритиковал Киевпрайд из-за того, что Марш «не решит ни одной проблемы прав человека, зато снова грозит непредсказуемыми столкновениями и кровью».

    Многие политики и вовсе отмолчались. В том числе и те, кто высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества ранее. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, который позиционируется с либеральной риторикой, не пришел на Марш равенства и в день акции не делал публичных заявлений по этому поводу. Еще один сторонник однополых браков народный депутат Сергей Лещенко, в отличие от прошлого года, также не был замечен на Марше.

    В отличие от Нефьодова и Бродского, лидер радикальной организации «Братство» Дмитрий Корчинский вышел на акцию против ЛГБТ-сообщества. Рядом с ним также присутствовала его супруга, нардеп от Радикальной партии Оксана Корчинская. Среди противников были и другие политики – бывший радикал-ляшковец, народный депутат Игорь Мосийчук, а также один из лидеров партии «Свобода» Руслан Кошулинский.

    «Сборище содомитов и извращенцев», - заявил Мосийчук. К слову, накануне обращался в суд с просьбой запретить проведение Киевпрайда в столице.

    Но «гомофобом дня» можно смело назвать заместителя городского главы Сум Максима Галицкого, который пожелал отправить ЛГБТ-сообщество в концлагеря. Он опубликовал в соцсетях фото узников нацистского концлагеря (у них были нашиты на одежде перевернутые вниз треугольники розового цвета, которые в то время обозначали гомо- и бисексуальных мужчин). Чиновник подписал снимок так: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю – не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так».

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    К слову, в прокуратуре заявили, что относительно Максима Галицкого открыто уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти…).

    Известно также, что в этом году впервые к Маршу равенства присоединилась колонна военных, в том числе и участников ООС с нетрадиционной ориентацией, сообщает «Громадське». «Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень прискорбно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе», - заявил один из участников ЛГБТ-марша, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.

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    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)
    Нефьодов с радугой, а Бродский со свиньей: как известные украинцы отреагировали на Киевпрайд (фото)

    По словам организаторов, в Марше равенства приняли участие около 8 тысяч человек. В МВД отмечают о 3 тысяч участниках. Правопорядок обеспечивали почти 2 тысячи правоохранителей.

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