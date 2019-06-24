  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Известный телеведущий и ресторатор Николай Тищенко собрался в Раду

    • Розсилка
    Николай Тищенко - Известный телеведущий и ресторатор Николай Тищенко собрался в Раду
    Николай Тищенко

    Партия «Слуга народа» обнародовала списки кандидатов в одномандатных округах по Киеву

    Сегодня стало известно, что известный украинский ресторатор и телеведущий решил баллотироваться в Верховную Раду от партии «Слуга народа».

    Согласно списку Николай Тищенко будет баллотироваться в 219 округе города Киев.

    Стоит отметить, что кроме Тищенко баллотироваться собрались также известные телеведущие Александр Скичко и Сергей Притула. 

    Правда, Притула идет в Раду по спискам партии «Голос» Святослава Вакарчука. Ведущий попросил Вакарчука поставить его на 30-е место в списке. 

    Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера и арт-куратора Гео Лероса

    Читайте також
    Киев Николай Тищенко партия Слуга народа телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ