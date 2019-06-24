Известный телеведущий и ресторатор Николай Тищенко собрался в Раду



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Николай Тищенко

Партия «Слуга народа» обнародовала списки кандидатов в одномандатных округах по Киеву

Сегодня стало известно, что известный украинский ресторатор и телеведущий решил баллотироваться в Верховную Раду от партии «Слуга народа».

Согласно списку Николай Тищенко будет баллотироваться в 219 округе города Киев.

Стоит отметить, что кроме Тищенко баллотироваться собрались также известные телеведущие Александр Скичко и Сергей Притула.

Правда, Притула идет в Раду по спискам партии «Голос» Святослава Вакарчука. Ведущий попросил Вакарчука поставить его на 30-е место в списке.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера и арт-куратора Гео Лероса.