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    Жизнь

    Красивая и сексуальная в 53. Сальма Хайек позировала в кружевном белье в постели

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    <p>53-летняя голливудская звезда Сальма Хайек показала себя в чувственном образе</p> <div></div> - Красивая и сексуальная в 53. Сальма Хайек позировала в кружевном белье в постели

    53-летняя голливудская звезда Сальма Хайек показала себя в чувственном образе

    instagram.com/salmahayek/

    Актриса восхитила фанатов сексуальностью

    53-летняя голливудская звезда Сальма Хайек поделилась кадром откровенной съемки. Сальма надела атласное боди оттенка фуксии, расшитое кружевом.  Глубокое декольте продемонстрировало красивую пышную грудь Хайек. Мексиканка дополнила откровенный аутфит роскошным бриллиантовым кольцом, которое надела на безымянный палец.

    Знаменитость позировала на смятой постели. Она сидела на краю, будто только что проснулась. Артистка эффектно сложила руки, оперев их на колени. Брюнетка похвасталась сексуальными бедрами и стройными ногами.

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    Поклонник не смогли устоять от красоты актрисы в юности. «Идеальная!», «Красавица!», «Красивая и сексуальная», «Замечательная Сальма», — засыпали комплиментами фанаты. Многие отметили, что с момента съемки много лет назад внешность Хайек почти не претерпела изменений. Она, по их мнению, по-прежнему молода, свежа и красива. «Вы совсем не стареете!», «Такая же юная и сейчас», «По-прежнему красотка, моя звезда», — остались под впечатлением поклонники.

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