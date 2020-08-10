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    Жизнь

    «Неразгаданные тайны», «Офис» и «Проклятая»: что чаще всего смотрели на Netflix этим летом

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    Кадр из сериала&laquo;Последний танец&raquo; - «Неразгаданные тайны», «Офис» и «Проклятая»: что чаще всего смотрели на Netflix этим летом
    Кадр из сериала«Последний танец»

    Лидером стало документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны» о различных нераскрытых преступлениях

    Журнал Forbes проанализировал рейтинги сериалов от стримингового сервиса Netflix и назвал десятку самых популярных шоу этого лета.

    «Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит свои цифры в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix стоит закрыть, а какие — продлить», — рассказал автор рейтинга.

    Так, самым популярным сериалом этого лета Forbes называет документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны» о различных нераскрытых преступлениях. Netflix в 2020 году запустил этот сериал после десятилетнего перерыва — до этого оригинальная программа выходила на телевидении.

    «Настоящие случаи озадачивающих исчезновений, шокирующие убийства и паранормальные встречи подпитывают это захватывающее возрождение культового документального сериала», — сказано в описании шоу на Netflix.

    Второе место заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Forbes уточняет, что этот вирусный хит оставался первым по популярности в течение 12 дней. В июне такой же сделали только два других шоу — «Король тигров» и «13 причин почему».

    Третье место досталось новому шоу «Проклятая», главную роль в котором сыграла известная по сериалу «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд. В топ-10 также вошли такие сериалы и шоу как «Последний танец», «Аватар: Легенда об Аанге», «Офис» и другие.

    Топ-10 самых популярных сериалов Netflix лета

    • «Неразгаданные тайны» («Unsolved Mysteries»)
    • «Пол — это лава» («Floor is Lava»)
    • «Проклятая» («Cursed»)
    • «Последний танец» («The Last Dance»)
    • «Вокруг света с Заком Эфроном» («Down to Earth»)
    • «Тайный орден» («The Order»)
    • «Монахиня-воин» («Warrior Nun»)
    • «Бесстыдники» («Shameless»)
    • «Офис» («The Office»)

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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