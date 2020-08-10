«Неразгаданные тайны», «Офис» и «Проклятая»: что чаще всего смотрели на Netflix этим летом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из сериала«Последний танец»

Лидером стало документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны» о различных нераскрытых преступлениях

Журнал Forbes проанализировал рейтинги сериалов от стримингового сервиса Netflix и назвал десятку самых популярных шоу этого лета.

«Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит свои цифры в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix стоит закрыть, а какие — продлить», — рассказал автор рейтинга.

Так, самым популярным сериалом этого лета Forbes называет документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны» о различных нераскрытых преступлениях. Netflix в 2020 году запустил этот сериал после десятилетнего перерыва — до этого оригинальная программа выходила на телевидении.

«Настоящие случаи озадачивающих исчезновений, шокирующие убийства и паранормальные встречи подпитывают это захватывающее возрождение культового документального сериала», — сказано в описании шоу на Netflix.

Второе место заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Forbes уточняет, что этот вирусный хит оставался первым по популярности в течение 12 дней. В июне такой же сделали только два других шоу — «Король тигров» и «13 причин почему».

Третье место досталось новому шоу «Проклятая», главную роль в котором сыграла известная по сериалу «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд. В топ-10 также вошли такие сериалы и шоу как «Последний танец», «Аватар: Легенда об Аанге», «Офис» и другие.

Топ-10 самых популярных сериалов Netflix лета

«Неразгаданные тайны» («Unsolved Mysteries»)

«Пол — это лава» («Floor is Lava»)

«Проклятая» («Cursed»)

«Последний танец» («The Last Dance»)

«Вокруг света с Заком Эфроном» («Down to Earth»)

«Тайный орден» («The Order»)

«Монахиня-воин» («Warrior Nun»)

«Бесстыдники» («Shameless»)

«Офис» («The Office»)

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