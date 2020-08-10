«Неразгаданные тайны», «Офис» и «Проклятая»: что чаще всего смотрели на Netflix этим летом
Лидером стало документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны» о различных нераскрытых преступлениях
Журнал Forbes проанализировал рейтинги сериалов от стримингового сервиса Netflix и назвал десятку самых популярных шоу этого лета.
«Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит свои цифры в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix стоит закрыть, а какие — продлить», — рассказал автор рейтинга.
Так, самым популярным сериалом этого лета Forbes называет документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны» о различных нераскрытых преступлениях. Netflix в 2020 году запустил этот сериал после десятилетнего перерыва — до этого оригинальная программа выходила на телевидении.
«Настоящие случаи озадачивающих исчезновений, шокирующие убийства и паранормальные встречи подпитывают это захватывающее возрождение культового документального сериала», — сказано в описании шоу на Netflix.
Второе место заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Forbes уточняет, что этот вирусный хит оставался первым по популярности в течение 12 дней. В июне такой же сделали только два других шоу — «Король тигров» и «13 причин почему».
Третье место досталось новому шоу «Проклятая», главную роль в котором сыграла известная по сериалу «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд. В топ-10 также вошли такие сериалы и шоу как «Последний танец», «Аватар: Легенда об Аанге», «Офис» и другие.
Топ-10 самых популярных сериалов Netflix лета
- «Неразгаданные тайны» («Unsolved Mysteries»)
- «Пол — это лава» («Floor is Lava»)
- «Проклятая» («Cursed»)
- «Последний танец» («The Last Dance»)
- «Вокруг света с Заком Эфроном» («Down to Earth»)
- «Тайный орден» («The Order»)
- «Монахиня-воин» («Warrior Nun»)
- «Бесстыдники» («Shameless»)
- «Офис» («The Office»)
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