Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино



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Голливудская актриса Кэмерон Диаз

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми

Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.

Диаз заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям»: «Когда ты снимаешься в кино... они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь».

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми. «Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.

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