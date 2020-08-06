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    Шоу-биз

    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино

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    Голливудская актриса Кэмерон Диаз - Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская актриса Кэмерон Диаз

    Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми

    Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.

    Диаз заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям»: «Когда ты снимаешься в кино... они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь».

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    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино
    Голливудская дива Кэмерон Диаз впервые раскрыла причину ухода из кино

    Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми. «Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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