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    Жизнь

    Умерла звезда сериала «Крепостная»

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    <p>Актриса Оксана Воронина умерла, на 53 году жизни от тяжелой болезни</p> <div></div> - Умерла звезда сериала «Крепостная»

    Актриса Оксана Воронина умерла, на 53 году жизни от тяжелой болезни

    Оксана Воронина служила в столичном театре русской драмы

    30 июля стало известно о смерти украинской актрисы театра и кино Оксаны Ворониной.

    Информацию о ее смерти сообщила пресс служба Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где она работала.

     «Сегодня на 53 году жизни остановилось такое хорошо и уязвимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь», - говорится в сообщении.

    В театре русской драмы имени Леси Украинский Оксана Воронина проработала почти 20 лет.

    «Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей. За эти годы она сыграла в спектаклях: «В плену страстей (Каменный властелин)», «Дон Кихот. 1938»,«Новогодние сюрпризы», «Ревизор», «Маскарад» - рассказали в театре.

    Телезрителям Воронина запомнилась работами в таких сериалах, как «Крепостная», «В воскресенье утром зелье копала», «Плохой хороший коп», «Только не отпускай меня» и «Владыка Андрей».

     Оксана Викторовна Воронина родилась 11 ноября 1967 в городе Путивль Сумской области.

    С 1986 года училась в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого в мастерской Ткаченко. Закончила обучение в 1990 году.

    В 1990-2000 годах Воронина работала в Белгородском государственном академическом театре имени М. С. Щепкина.

    С 2001 года и до сегодняшнего дня работала актрисой театра русской драмы имени Леси Украинский.

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