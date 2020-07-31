Умерла звезда сериала «Крепостная»



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Актриса Оксана Воронина умерла, на 53 году жизни от тяжелой болезни

Оксана Воронина служила в столичном театре русской драмы

30 июля стало известно о смерти украинской актрисы театра и кино Оксаны Ворониной.

Информацию о ее смерти сообщила пресс служба Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где она работала.

«Сегодня на 53 году жизни остановилось такое хорошо и уязвимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь», - говорится в сообщении.

В театре русской драмы имени Леси Украинский Оксана Воронина проработала почти 20 лет.

«Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей. За эти годы она сыграла в спектаклях: «В плену страстей (Каменный властелин)», «Дон Кихот. 1938»,«Новогодние сюрпризы», «Ревизор», «Маскарад» - рассказали в театре.

Телезрителям Воронина запомнилась работами в таких сериалах, как «Крепостная», «В воскресенье утром зелье копала», «Плохой хороший коп», «Только не отпускай меня» и «Владыка Андрей».