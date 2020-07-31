Церемония награждения «Эмми» пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса



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72-я церемония награждения состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе

Впервые в истории церемония награждения телевизионной премии «Эмми» пройдет онлайн. Организаторы пошли на такой шаг из-за пандемии коронавируса. Они уже отправили письма номинантам, в которых сообщили о предстоящих изменениях.

В обращении сказано, что команда приложит максимум усилий для красивой картинки. Съемочные группы будут обеспечены всем необходимым, чтобы участники церемонии выглядели в кадре потрясающе. Им предложили провести съемки дома или в другом месте по выбору.

72-я церемония награждения состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе. Номинанты «Эмми-2020» были определены накануне. Лидером стал Netflix. У сервиса рекордное количество номинаций – 160.

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