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    Жизнь

    Церемония награждения «Эмми» пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

    • Розсилка
    Церемония награждения «Эмми» пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

    72-я церемония награждения состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе

    Впервые в истории церемония награждения телевизионной премии «Эмми» пройдет онлайн. Организаторы пошли на такой шаг из-за пандемии коронавируса. Они уже отправили письма номинантам, в которых сообщили о предстоящих изменениях.

    В обращении сказано, что команда приложит максимум усилий для красивой картинки. Съемочные группы будут обеспечены всем необходимым, чтобы участники церемонии выглядели в кадре потрясающе. Им предложили провести съемки дома или в другом месте по выбору.

    72-я церемония награждения состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе. Номинанты «Эмми-2020» были определены накануне. Лидером стал Netflix. У сервиса рекордное количество номинаций – 160.

    Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

    Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

     «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

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