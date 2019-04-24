Нестареющий Чапкис и молодая певица Navka установили уникальный танцевальный рекорд в Кропивницком (фото)



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Фото: пресс-служба

Масштабные акции запланированы в Каменец-Подольском, Херсоне, Тернополе, Черновцах и Львове

Легендарный хореограф Григорий Чапкис и молодая украинская певица Navka установили танцевальный рекорд в рамках всеукраинского экологического флешмоба # ЯзаЧистеДовкілля, инициированный самой артисткой и Мариной Тимофийчук.

Сообщается, что на выходных к экофлешмобу, проходившему в Кропивницком, одновременно присоединились 1264 участника Международного фестиваля песни и танца «Объединим детей искусством». Дети со всей Украины танцевали и с помощью пластиковых бутылок отбивали ритмы под хит Навки - # ТаТанці.

«Это просто невероятно! Вирус «ТаТанці за чисте довкілля» из школ вышел на площади городов, - говорит переполнена эмоциями певица. - Я счастлива, ведь таким образом молодое поколение дает знать обществу, что хочет жить в незасоренной пластиком окружающей среде! Дает знать обществу, что пластик - это не мусор, а сырье, которое можно и нужно использовать себе во благо! Я очень благодарна, что жизнь меня свела с невероятной арт-директором фестиваля «Объединим детей искусством» Александрой Ткаченко, которая подхватила мою идею # ЯзаЧистеДовкілля и так бомбезно реализовала ее в Кропивницком!», - рассказа Navka.

Для того, чтобы зафиксировать достижение представитель Книги рекордов Гиннеса в Украине создал новую номинацию. В итоге в Кропивницкому был поставлен рекорд за «Самый массовый танцевальный экофлешмоб».

Организаторам масштабного фестиваля удалось поразить даже председателя жюри и почетного гостя праздника - самого известного украинского хореографа Григория Чапкиса. «Мне казалось, что меня уже невозможно чем-то удивить. Но, то, что я увидел здесь, в этом городе, это - чудо. Браво!» - отметил народный артист.

По словам арт-руководительницы фестиваля Александры Ткаченко, все бутылки, которые были использованы при екофлешмобу были собраны в специальную сетку для того, чтобы создать арт-объект, который будет висеть на одной из центральных улиц города. Именно эта урбанистическая инсталляция будет напоминать всем об этой акции и идею, а также станет достопримечательностью о том, что приближение экологической катастрофы зависит от каждого из нас.



