Gorillaz признана лучшей группой года
- Сьогодні, 11:33
-
Розсилка
Названы лучшие музыканты года по версии авторитетной британской премии
Легендарная группа Gorillaz получила музыкальную премию Brit Awards в номинации «Лучшая британская группа».
«Лучшим британским исполнителем» признали рэпера Стормзи, который также получил приз за лучший альбом года - Gang Signs&Prayer.
А певица Дуа Липа получила две награды Brit Awards в номинациях «Лучшая британская исполнительница» и «Прорыв года».
В номинации «Лучший британский сингл» победила композиция RagʼN’Bone Man Human, а «Лучшим видеоклипом» стал Sign of the Times Гарри Стайлза.
В международных номинациях первенство одержали Кендрик Ламар («Лучший исполнитель»), Lorde («Лучшая певица») и Foo Fighters («Лучшая группа»).
Напомним, ранее Британская киноакадемия назвала лучшие фильмы года. Главные награды получили фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды».