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    Gorillaz признана лучшей группой года

    Названы лучшие музыканты года по версии авторитетной британской премии
    Легендарная группа Gorillaz получила музыкальную премию Brit Awards в номинации «Лучшая британская группа». «Лучшим британским исполнителем» признали рэпера Стормзи, который также получил приз за лучший альбом года - Gang Signs&Prayer. А певица Дуа Липа получила две награды Brit Awards в
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    • Сьогодні, 11:33
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    Gorillaz 

    Названы лучшие музыканты года по версии авторитетной британской премии

    Легендарная группа Gorillaz получила музыкальную премию Brit Awards в номинации «Лучшая британская группа».

    «Лучшим британским исполнителем» признали рэпера Стормзи, который также получил приз за лучший альбом года - Gang Signs&Prayer.

    А певица Дуа Липа получила две награды Brit Awards в номинациях «Лучшая британская исполнительница» и «Прорыв года».

    В номинации «Лучший британский сингл» победила композиция RagʼN’Bone Man Human, а «Лучшим видеоклипом» стал Sign of the Times Гарри Стайлза.

    В международных номинациях первенство одержали Кендрик Ламар («Лучший исполнитель»), Lorde («Лучшая певица») и Foo Fighters («Лучшая группа»).

    Напомним, ранее Британская киноакадемия назвала лучшие фильмы года. Главные награды получили фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды».

     

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