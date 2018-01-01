Gorillaz признана лучшей группой года

Названы лучшие музыканты года по версии авторитетной британской премии

Легендарная группа Gorillaz получила музыкальную премию Brit Awards в номинации «Лучшая британская группа». «Лучшим британским исполнителем» признали рэпера Стормзи, который также получил приз за лучший альбом года - Gang Signs&Prayer. А певица Дуа Липа получила две награды Brit Awards в