  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте

    На снимках артисты позируют посредине Днепра
    Звездная чета Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые в марте повторно поженились в Таиланде, организовали оригинальную фотосессию на яхте посреди Днепра. Романтичными фотографиями они поделились в Instagram. На фотографиях пара сидит на судне и нежно обнимается. «Мы с возлюбленной сегодня на воде. Это не диета», - коротко
    • Сьогодні, 19:33
    • Розсилка
    Мирзоян и Матвиенко
    Мирзоян и Матвиенко

    На снимках артисты позируют посредине Днепра

    Звездная чета Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые в марте повторно поженились в Таиланде, организовали оригинальную фотосессию на яхте посреди Днепра. Романтичными фотографиями они поделились в Instagram. На фотографиях пара сидит на судне и нежно обнимается.

    «Мы с возлюбленной сегодня на воде. Это не диета», - коротко подписал изображение Арсен.

    Напомним, что на тайской свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна ведущим был украинец, а невеста шла к алтарю под песню своей мамы Нины Матвиенко.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте
    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте
    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте
    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте
    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте
    Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте

    Напомним, на прошлой неделе Матвиенко записала музыкальное видео в Запорожье. Клип появился в рамках проекта «Живяком», который призван повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    артист певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ