Матвиенко и Мирзоян снялись в романтичной фотосессии на яхте
- Сьогодні, 19:33
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Мирзоян и Матвиенко
На снимках артисты позируют посредине ДнепраЗвездная чета Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые в марте повторно поженились в Таиланде, организовали оригинальную фотосессию на яхте посреди Днепра. Романтичными фотографиями они поделились в Instagram. На фотографиях пара сидит на судне и нежно обнимается.
«Мы с возлюбленной сегодня на воде. Это не диета», - коротко подписал изображение Арсен.
Напомним, что на тайской свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна ведущим был украинец, а невеста шла к алтарю под песню своей мамы Нины Матвиенко.
Напомним, на прошлой неделе Матвиенко записала музыкальное видео в Запорожье. Клип появился в рамках проекта «Живяком», который призван повысить туристическую привлекательность Запорожья и создать позитивный имидж города на всеукраинском уровне.
Джерело: ТСН