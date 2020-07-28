Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)



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Бразильская стюардесса Бруна Ларисса

По словам девушки, она регулярно ходит в спортзал и держит строгую диету

Бруна Ларисса прославилась в социальных сетях благодаря своему блогу о работе стюардессой и путешествиях. У Лариссы много поклонников, которые радуются каждому новому фото. «Скотч» рассказывает о жизни фигуристой девушки.

Девушка работает в авиакомпании Azul Airlines и регулярно рассказывает о том, каково быть стюардессой. В своих постах она пишет о том, как организована работа, о требованиях к бортпроводникам, и о том, как не бояться летать.

Кроме того, Ларисса регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме. По словам девушки, она регулярно ходит в спортзал и держит строгую диету. Ее формы, как говорит бразильянка, достались ей от мамы.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.