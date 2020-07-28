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    Жизнь

    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)

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    Бразильская стюардесса Бруна Ларисса - Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Бразильская стюардесса Бруна Ларисса

    По словам девушки, она регулярно ходит в спортзал и держит строгую диету

    Бруна Ларисса прославилась в социальных сетях благодаря своему блогу о работе стюардессой и путешествиях. У Лариссы много поклонников, которые радуются каждому новому фото. «Скотч» рассказывает о жизни фигуристой девушки.

    Девушка работает в авиакомпании Azul Airlines и регулярно рассказывает о том, каково быть стюардессой. В своих постах она пишет о том, как организована работа, о требованиях к бортпроводникам, и о том, как не бояться летать.

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    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)
    Обычная бразильская стюардесса покорила Instagram своей фигурой (фото)

    Кроме того, Ларисса регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме. По словам девушки, она регулярно ходит в спортзал и держит строгую диету. Ее формы, как говорит бразильянка, достались ей от мамы.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

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