«Просто ангел». Самая пышная модель Sports Illustrated снялась в бикини (фото)



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Американская плюс-сайз-модель Хантер Макгрэйди Фото: @huntermcgrady

Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под постом

Американская плюс-сайз-модель Хантер Макгрэйди приняла участие в пляжной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. На опубликованные в ее Instagram-аккаунте снимки обратили внимание журналисты Page Six.

На размещенных кадрах 27-летняя Макгрэйди, которая признана самой полной моделью в истории издания, позирует сидя в море в полосатом бикини. Волосы манекенщицы уложены небрежными волнами. Ее также сфотографировали в дверном проеме в еще одном купальнике черного цвета, который оформлен вырезом на животе.

«Я была очень рада, когда появились снимки. Эта поездка изменила мою жизнь. Sports Illustrated подарил мне новые невероятные возможности, и я всегда буду благодарна команде за это. Каждый раз, когда выходит журнал, я щипаю себя, потому что не могу поверить в это», — рассказала манекенщица в интервью журналистам.

Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Великолепная. Просто ангел», «Ты моя королева! Бесподобна», «Мое самое любимое твое фото», «Очень красивая», «Прекрасная фигура», — высказывались фанаты.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.