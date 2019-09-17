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    Жизнь

    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram

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    <p>Владимир Зеленский</p> <p>Фото:instagram.com/op_ukraine/</p> - Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram

    Владимир Зеленский

    Фото:instagram.com/op_ukraine/

    Страница получила «синюю галочку», что подтверждает подлинность профиля

    Офис президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировал официальный аккаунт в Instagram.

    Об этом говорится в сообщении Офиса на странице в другой социальной сети - Twitter.

    «Офис Президента запустил официальную страницу в социальной сети Instagram. Присоединяйтесь, будем на связи! », - говорится в сообщении.

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    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
    instagram.com/op_ukraine/

    Отметим, что страница получила «синюю галочку», что подтверждает подлинность профиля.

    К слову, официальная страница Офиса президента в Facebook насчитывает почти 447 000 подписчиков.

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    Владимир Зеленский Офис президента
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