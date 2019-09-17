Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram
Владимир Зеленский
Фото:instagram.com/op_ukraine/
Страница получила «синюю галочку», что подтверждает подлинность профиля
Офис президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировал официальный аккаунт в Instagram.
Об этом говорится в сообщении Офиса на странице в другой социальной сети - Twitter.
«Офис Президента запустил официальную страницу в социальной сети Instagram. Присоединяйтесь, будем на связи! », - говорится в сообщении.
Отметим, что страница получила «синюю галочку», что подтверждает подлинность профиля.
К слову, официальная страница Офиса президента в Facebook насчитывает почти 447 000 подписчиков.
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