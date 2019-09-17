Офис президента Зеленского обзавелся страницей в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир Зеленский Фото:instagram.com/op_ukraine/

Страница получила «синюю галочку», что подтверждает подлинность профиля

Офис президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировал официальный аккаунт в Instagram.

Об этом говорится в сообщении Офиса на странице в другой социальной сети - Twitter.

«Офис Президента запустил официальную страницу в социальной сети Instagram. Присоединяйтесь, будем на связи! », - говорится в сообщении.

Отметим, что страница получила «синюю галочку», что подтверждает подлинность профиля.

К слову, официальная страница Офиса президента в Facebook насчитывает почти 447 000 подписчиков.

Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении