Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции



Instagram: @britishvogue

Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном бикини и сером жакете, дополнив образ солнцезащитными очками

Популярные супермодели массово снялись для британской версии Vogue в рамках благотворительного проекта в изоляции на фоне пандемии коронавируса. Серия откровенных фотографий появилась в Instagram-аккаунте издания.

В проекте приняли участие 23 модели, в числе которых Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Хелена Кристенсен, Джоан Смоллс и другие. Знаменитостей попросили выбрать любую вещь из их гардероба, сфотографироваться с ней, а затем пожертвовать ее на благотворительный аукцион.

Например, Джоан Смоллз попозировала дома в трусах, прикрыв обнаженную грудь сумкой бренда Givenchy. Кристенсен запечатлела себя в винтажном платье Dior с глубоким вырезом, в то время как Шейк снялась топлес, закрывая части тела красной сумкой. В свою очередь Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном бикини и сером жакете, дополнив образ солнцезащитными очками.

По информации издания, одна половина полученных средств будет направлена в медицинские учреждения, а другая — в организацию NAACP (National Association for the Advancement Of Colored People), борющуюся с системным расизмом.