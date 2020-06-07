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    Жизнь

    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции

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    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Instagram: @britishvogue

    Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном бикини и сером жакете, дополнив образ солнцезащитными очками

    Популярные супермодели массово снялись для британской версии Vogue в рамках благотворительного проекта в изоляции на фоне пандемии коронавируса. Серия откровенных фотографий появилась в Instagram-аккаунте издания.

    В проекте приняли участие 23 модели, в числе которых Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Хелена Кристенсен, Джоан Смоллс и другие. Знаменитостей попросили выбрать любую вещь из их гардероба, сфотографироваться с ней, а затем пожертвовать ее на благотворительный аукцион.

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    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Супермодели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
    Instagram: @britishvogue

    Например, Джоан Смоллз попозировала дома в трусах, прикрыв обнаженную грудь сумкой бренда Givenchy. Кристенсен запечатлела себя в винтажном платье Dior с глубоким вырезом, в то время как Шейк снялась топлес, закрывая части тела красной сумкой. В свою очередь Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном бикини и сером жакете, дополнив образ солнцезащитными очками.

    По информации издания, одна половина полученных средств будет направлена в медицинские учреждения, а другая — в организацию NAACP (National Association for the Advancement Of Colored People), борющуюся с системным расизмом.

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