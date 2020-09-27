Олег Винник подхватил коронавирус



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Знаменитый певец Олег Винник

На прошлой неделе Винник тренировался и выступал дистанционно на концерте в Житомире

Знаменитый певец Олег Винник заболел коронавирусом. Кроме того, инфекцией заболела также партнерша артиста Елена Шоптенко.

О том, что у танцевальной пары диагностировали Covid-19 рассказал телеведущий Юрий Горбунов в прямом эфире 5 выпуска танцевального шоу «Танцы со звездами». Он также отметил, что Винника двойная пневмония.

Стоит отметить, что вероятность того, что коронавирусом заболеют другие участники проекта невысока поскольку на прошлой неделе Винник тренировался и выступал дистанционно на концерте в Житомире.

В тот вечер Екатерина Кухар сказала, что танцевать не на проекте можно только по причине болезни. Она посоветовала артисту согласовывать свой гастрольный график с участием в шоу.

Интересно, что Олег Винник и Елена Шоптенко – это не единственная пара, которая заразилась коронавирусной инфекцией. Например, Covid -19 заставил дистанционно танцевать Ольгу Фреймут и Илью Падзина, а также Дарью Петрожицкую и Игоря Гелуненко.