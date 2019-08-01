Олег Винник показал, как выглядел в юности



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Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk/

Певец опубликовал архивное фото

Украинский поп-идол Олег Винник, который вчера отпраздновал день рождения, показал свое архивное фото.

В своем Инстаграме артист опубликовал редкую фотографию, на которой выглядит еще совсем юношей.

В подписи к фото певец отметил, что с каждым годом он все больше и больше ощущает вкус жизни.

«Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. З каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни», - подписал архивный снимок певец.