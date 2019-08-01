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    Жизнь

    Олег Винник показал, как выглядел в юности

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    <p>Олег Винник</p> <p>instagram.com/olegg.vynnyk/</p> - Олег Винник показал, как выглядел в юности

    Олег Винник

    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Певец опубликовал архивное фото

    Украинский поп-идол Олег Винник, который вчера отпраздновал день рождения, показал свое архивное фото.

    В своем Инстаграме артист опубликовал редкую фотографию, на которой выглядит еще совсем юношей.

    В подписи к фото певец отметил, что с каждым годом он все больше и больше ощущает вкус жизни.

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    на весь екран згорнути
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности
    Олег Винник показал, как выглядел в юности

    «Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. З каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни», - подписал архивный снимок певец.

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