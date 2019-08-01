Олег Винник показал, как выглядел в юности
Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk/
Певец опубликовал архивное фото
Украинский поп-идол Олег Винник, который вчера отпраздновал день рождения, показал свое архивное фото.
В своем Инстаграме артист опубликовал редкую фотографию, на которой выглядит еще совсем юношей.
В подписи к фото певец отметил, что с каждым годом он все больше и больше ощущает вкус жизни.
«Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. З каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни», - подписал архивный снимок певец.
Читайте также: Тина Кароль восхитила сеть упругими ягодицами (фото)