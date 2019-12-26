Олег Винник украсил новогоднюю обложку популярного глянца



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«Роскошь - ни к чему. Самовыражаться нужно иначе», - утверждает Олег Винник

Популярный украинский певец рассказал о своем быте

В преддверии Нового года эксклюзивно для праздничного выпуска «Теленедели» Олег Винник приоткрыл завесу своей повседневной жизни. Чем радует близких и как отдыхает, на чем никогда не экономит и какую еду предпочитает? - во время интервью журналисты раскрыли новые стороны личности артиста.

О романтике:

«Для меня важно удивлять любимую, однако я не ищу особенных моментов. Порой могу проснуться утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное. Даже «из ничего», если в холодильнике окажется практически пусто. По сей день всегда попадал в точку. Ведь когда готовишь не для себя, получается гораздо вкуснее».

О домашней кухне и экзотике:

«Гастрономические изыски – вообще не мое. Как правило они не так вкусны, как красивы. Я люблю простую домашнюю кухню. Но экзотические блюда, конечно, пробовал - в Таиланде на рынке: лягушек, мясо крокодила, саранчу. Больше всего мне понравились белые черви, приготовленные во фритюре с разнообразными специями: чили, чеснок, лемонграсс и др. А вот крокодил чем-то курицу напомнил, только с ароматом рыбы».

О тратах и экономии:

«Я никогда не экономлю на здоровье. Иногда могу спонтанно, на эмоциях, купить какую-то вещь, что-нибудь из одежды. Но это бывает не часто. Не люблю «пылесборники». И никогда не буду долго (некоторые это делают всю жизнь) собирать деньги на что-то материальное. Это, на мой взгляд, в корне неправильно».

Об отпуске и комфорте:

«Роскошь в отпуске ни к чему. Не понимаю людей, которые едут «из золота в золото». Или долго копят деньги, чтоб на отдыхе почувствовать себя королем. Отпуск – это, в первую очередь, эмоции, тебе должно быть интересно. Мне очень понравилось в Доминикане в прошлом году. Там есть все для активного времяпровождения: захотел – покатался на багги, захотел – пошел на серфинг или с парашютом прыгнул. В конце концов, можно выбирать между бассейном и океаном. Это гораздо лучше, чем просто дорогие виллы. В повседневной жизни, в турах для меня важен комфорт, но опять-таки – никакой помпезности. Вещи недолговечны. И со временем все теряет свою привлекательность. Главное – цивилизованность и самодостаточность. Самовыражаться нужно иначе».

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